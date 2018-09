Scontro tra due auto a Rimale di Fidenza: quattro feriti

Due auto si sono scontrare la mattina del 29 settembre vicino all'abitato di Rimale di Fidenza: le cause dello schianto sono in corso di accertamento. Erano da poco passate le 7.20 di mattina quando i due mezzi sono venuti a contatto: l'impatto è stato violento e le quattro persone a bordo sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i socccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure ai feriti, li hanno trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Vaio di Fidenza. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita: due avrebbero riportato ferite di media gravità mentre le altre due ferite lievi.