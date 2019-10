Rivarolo di Torrile: schianto all'alba tra auto e moto: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre. Erano da poco passate le 6.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ed un motocicletta si sono scontrate. I due mezzi si trovavano all'altezza di Rivarolo di Torrile. In seguito allo schianto il motociclista è rimasto ferito in modo serio: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma in ambulanza il ferito si trova in condizioni di media gravità e non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto la polizia Stradale che ha effettuato i rilievi e sta cercando di ricostruire l'episodio, per capire esattamente la dinamica dell'incidente.