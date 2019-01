Cade in bicicletta a Rivarolo di Torrile: 79enne grave

E' caduto in bicicletta mentre si trovava in strada, a Rivarolo di Torrile, nei pressi del campo sportivo. Un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di ieri, verso le ore 18: una brutta caduta che si è verificata per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ambulanza e automedica: alcuni automobilisti, dopo aver soccorso il ciclista,. hanno infatti chiamato i sanitari, viste le sue condizioni di salute. Le condizioni del ciclista sarebbero gravi: attualmente si trova ricoverato nell'area rossi del Pronto Soccorso: la prognosi è riservata.