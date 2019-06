Motociclista esce di strada a Fontanelle di Roccabianca: grave al Maggiore

Erano da poco passate le ore 22 di ieri, sabato 22 giugno, quando un motociclista, che stava percorrendo la strada provinciale e si trovava in prossimità di Fontanelle di Roccabianca, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada, finendo la sua corsa in un canale. Le cause dell'incidente che, secondo i primi riscontri, non avrebbe coinvolto altri veicoli, sono in corso di accertamento. I soccorsi sono scattati subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.