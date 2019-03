Si schianta contro un'auto a Roccabianca: motociclista di 54 anni muore sul colpo

Claudio Favagrossa, motociclista 54enne residente a Martignana di Po, è morto sul colpo nella mattinata di domenica 24 marzo in seguito ad un violentissimo scontro con una Opel Meriva, guidata da una donna della zona che viaggiava da San Secondo a Ragazzola. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale Parma-Cremona. La dinamica è in corso di ricostruzione da parte della polizia stradale di Fornovo, che è giunta sul posto insieme ai soccorritori del 118. Per Claudio Favagrossa, che per il mondo delle motociclette aveva una vera e propria passione, non c'è stato nulla da fare. Dopo l'impatto con l'auto è finito sull'asfalto, sbalzato dalla Ducati che stava guidando. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo ma è deceduto dopo pochi minuti. Favagrossa lavorava per un'azienda di San Giovanni in Croce, che si occupa della produzione e del commercio di uova.