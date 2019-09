Pauroso frontale a Ronco Campo Canneto, un'auto si ribalta: feriti in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 11 settembre a Ronco Campo Canneto, frazione del comune di Sissa Trecasali. Mentre stavano percorrendo via Malpeli due auto si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento. Una delle due auto coinvolte si è ribaltata: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con le ambulanze a l'automedica. I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Aggiornamenti a breve