Auto si ribalta a Roncole Verdi: conducente grave

Grave incidente all'ora di pranzo del giorno di Natale, oggi 25 dicembre. Erano da poco passate le 13 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto che stava percorrendo strada Borghese a Roncole Verdi, nel comune di Busseto, si è ribaltata. Il conducente è rimasto ferito in seguito all'incidente. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure e poi accompagnato il conducente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Vaio di Fidenza. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.