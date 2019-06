Roncole Verdi: motociclista 57enne cade sull'asfalto e muore

Gravissimo incidente nelle prime ore di oggi pomeriggio, venerdì 14 giugno a Roncole Verdi, nel comune di Busseto. Per cause in corso di accertamento un motocilista, che stava percorrendo strada Processione a bordo del mezzo a due ruote, ha perso improvvisamente il controllo della moto ed è caduto violentemente sull'asfalto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto ed hanno solo potuto constatare il decesso del motociclista. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli. La vittima è Rolando Scaramuzza, 57enne, originario di Soragna e dipendente della Flo.

Aggiornamenti a breve