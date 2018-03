Sala Baganza, auto contro bici: ferito grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 marzo, a Sala Baganza in viale Matteotti, ad un incrocio. Per cause ancora da stabilire un'auto si è scontrata con una bicicletta: erano le 12.45 e sul posto sono state inviate due ambulanze, una della Croce Verde e una della Pubblica Assistenza. I soccorritori hanno prestato le prime cure al conducente della bicicletta, che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero di media gravità: sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.