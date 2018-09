Schianto tra due auto, una si ribalta l'altra finisce nel canale: due feriti gravi

Grave incidente nella serata di ieri tra Scipione Ponte e Salsomaggiore. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate in corrispondenza di una rotonda: uno dei due mezzi si è ribaltato mentre l'altro è finito nel canale. L'incidente si è verificato poco prima delle ore 22: sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, la Pubblica Assistenza di Salsomaggiore e l'automedica da Fidenza. I Vigili del Fuoco si sono portati sul luogo dell' incidente ed hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell' incidente. Due persone sono state trasportate all' Ospedale Maggiore di Parma: una delle due è stata ricoverata al Pronto Soccorso in condizIoni particolarmente gravi mentre l'altra ha riportato ferite di media gravità.