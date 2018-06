Bimba di 3 anni investita da un'auto a Salsomaggiore

Nela mattinata di oggi, 4 giugno, una bambina di soli tre anni è stata investita da un'auto a Salsomaggiore Terme, in via Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto ha investito un gruppo di persone che stavano attraversando la strada: due donne e due bambini La bimba è stata colpita dal mezzo in corsa: subito sul posto sono arrivate due ambulanza, da Fidenza e da Soragna e un'automedica: tutti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.