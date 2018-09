Bimbo di 5 anni travolto dal furgone del padre: è grave

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 16 settembre, in via Bissolati a Salsomaggiore Terme. Per cause in corso di accertamento un bambino di 5 anni è stato investito dal furgone di suo padre che si trovava parcheggiato lungo la strada, che è a forte pendenza. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al piccolo e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono gravissime. Secondo le prime informazioni il furgone, un Ducato, era parcheggiato lungo la strada a forte pendenza e all'improvviso, proprio mentre padre e figlio stavano passando per salire sul mezzo, è partito ed ha travolto il bimbo. Il veicolo ha fermato la sua corsa contro un cancellata. Sul posto, oltre alla Pubblica Assistenza di Salsomaggiore e l'automedica di Fidenza, anche gli agenti della polizia municipale, che stanno cercando di ricostruire l'episodio. Le cause non sono ancora note: potrebbe essersi trattato di un guasto al freno a mano o di un errore nel parcheggio del furgone. Il magistrato ha disposto il sequestro del furgone per gli accertamenti tecnici.

Le condizioni del bimbo sono sensibilmente migliorate: è stato trasportato nel reparto di Pediatria del Maggiore dove si trova sotto osservazione; non ha riportato fratture ma sono abrasioni. La prognosi è di 48 ore.

Aggiornamenti a breve