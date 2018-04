San Vittore, cade in bicicletta sull'asfalto: ciclista grave al Pronto Soccorso

Nella mattinata di oggi, domenica 8 aprile, verso le ore 11, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un ciclista, caduto sull'asfalto mentre stava effettuando una passeggiata. L'uomo, che si trovava nella zona di San Vittore, nel Comune di Salsomaggiore Terme, è caduto rovinosamente: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso. Secondo le prime informazioni il ciclista avrebbe riportato ferite di media gravità. L'incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi: sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio.