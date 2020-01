Tragedia sfiorata a Salsomaggiore, grosso ramo sfonda il tettuccio di un'auto: due feriti in ospedale

Tanta paura nella mattinata di ieri, lunedì 20 gennaio nei pressi del Parco Martini a Salsomaggiore Terme. Mentre era in corso la potatura di alcuni alberi in zona, secondo quanto previsto dal bando per la manutenzione del verde in città, un grosso ramo è caduto ed ha centrato un'auto in corsa, sfondando il tettuccio. A bordo della Renault Clio che, proprio in quel momento, stava transitando lungo l'anello del parco, marito e moglie di circa settant'anni, che sono rimasti feriti e sono stati trasportati d'urgenza all'Ospedale Di Vaio. Il grosso ramo, oltre a sfondare il tettuccio, ha sfondato anche il parabrezza e la portiera del lato conducente.

Poteva essere una tragedia: le due persone in auto hanno riportato ferite anche al cuoio capelluto. L'Assistenza Pubblica di Salsomaggiore è arrivata sul posto in pochi istanti ed ha trasportato i due feriti in ospedale. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia Locale e il personale dell'Ispettoratoro del Lavoro. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell'auto. Ora le indagini stabiliranno l'esatta dinamica dell'episodio che non è ancora chiara. Verranno poi accertate eventuali responsabilità: uno dei punti da chiarire è perchè quella strada fosse stata riaperta prima della fine dell'intervento di potatura degli alberi.