San Nicomede, auto si ribalta e si schianta contro un muro: muore un 19enne

Tragico schianto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 dicembre a San Nicomede, frazione di Salsomaggiore Terme. Erano da poco passate le 5.30 quando per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un muro. Per il conducente non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Un ragazzo di 19 anni è morto sul colpo.