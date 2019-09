San Pancrazio: scontro tra un'ambulanza ed un furgone

Grave incidente nella zona di San Pancrazio, a pochi chilometri da Parma, nella mattinata di oggi, martedì 3 settembre. Era da poco passato mezzogiorno quando, per cause in corso di accertamento, un'ambulanza ed un furgone si sono scontrati. La dinamica dello scontro non è ancora chiara: alcune persone sono rimaste ferite e sul posto i soccorritori del 118 in pochi minuti. Fortunatamente i feriti non sarebbero gravi.

Aggiornamenti a breve