San Pancrazio: auto si scontra con un autocarro e si ribalta

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 13 agosto a San Pancrazio, all'incrocio tra strada Valera e via Roma. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un autocarro si sono scontrati all'incrocio. In conseguenza dello schianto l'auto si è anche ribaltata: sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. In conseguenza dello scontro il conducente dell'auto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.