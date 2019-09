San Polo di Torrile, schianto frontale tra due auto: due feriti gravi al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 14 settembre, a San Polo di Torrile, lungo la strada provinciale 343. Due auto, che si trovavano in corrispondenza di una rotonda, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure e poi trasportato i due feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le cause dell'incidente sono in corso di approfondimento. I due feriti sono in gravi condizioni di salute ma non in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve