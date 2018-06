Auto si scontra con un camion e si ribalta in via Emilia

L'urto è stato violento e chi ha assistito alla scena ha pensato subito alle condizioni di salute del conducente dell'auto. Nel tardo pomeriggio di ieri 20 giugno si è verificato uno spettacolare incidente a San Prospero, lungo la via Emilia. Per cause in corso di accertamento un'auto che, secondo le prime informazioni, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, si è scontrata contro un camion che stava proveniendo dalla direzione opposta. In seguito all'impatto l'auto si è ribaltata. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha soccorso il conducente ferito. Fortunatamente l'automobilista ha riportato solo ferite lievi. La Polizia Municipale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente: si sono formate lunge code lungo la via Emilia.

Gallery