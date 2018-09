San Prospero, frontale tra furgone e auto: quattro feriti

Un grave incidente stradale si è verificato all'alba di oggi, sabato 15 settembre, all'altezza di San Prospero, lungo la via Emilia. Per cause in corso di accertamento un furgone ed un'auto si sono scontrate frontalmente verso le ore 6. In seguito allo scontro quattro persone sono rimaste ferite ma nessuna di loro si troverebbe in pericolo di vita: due feriti avrebbero riportato traumi di media gravità, gli altri due di lieve entità. Sul posto gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. La via Emilia è stata chiusa per circa un'ora.