Ha un attacco epilettico in moto e cade sull'asfalto: grave al Maggiore

Stava guidando la sua motocicletta quando all'improvviso ha avuto un attacco epilettico: in quel momento stava percorrendo via Emilio Lepido all'altezza di San Prospero ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Il conducente di una moto è ricoverato in gravi condizioni di salute al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: dopo aver perso il controllo del mezzo infatti è caduto sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato al Maggiore, dopo aver effettuato le prime cure sul posto.

