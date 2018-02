Auto nel canale a San Quirico: due feriti gravi al Maggiore

Ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel canale, poco prima della rotonda di fronte al supermercato Famila, tra San Quirico e Trecasali. Il conducente ed il passeggero di una Kia Picanto nera sono stati estratti dall'abitacolo da una squadra di Vigili del Fuoco, che è intervenuta sul posto. Le cause dell'incidente, che ha coinvolto un solo veicolo, sono in corso di accertamento: non è chiaro cosa sia successo nei momenti precedenti all'uscita di strada. L'elisoccorso si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma e ha trasportato un dei due feriti d'urgenza al Pronto Soccorso: le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sarebbero gravi. È stato soccorso e ricoverato al Pronto Soccorso anche il passeggero della Kia Picanto che è uscita di strada. Sul posto anche le ambulanze e gli agenti della Polizia Municipale che hanno gestito il traffico nell'area interessata all'incidente.