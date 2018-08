Schianto tra auto e moto a San Quirico: motociclista grave al Maggiore

Grave incidente poco prima della mezzanotte di ieri, 23 agosto, a San Quirico di Trecasali. Per cause in corso di accertamento due mezzi, un'automobile ed una moto si sono scontrate mentre percorrevano la strada in direzione Parma: ad aver la peggio il motociclista che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Poco dopo l'incidente infatti le ambulanze e le automediche sono arrivate sul posto. Il conducente dell'auto è stato soccorso e trasportato in ospedale: ha riportato ferite meno serie di quelle del motociclista e non è in pericolo di vita.