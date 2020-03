Paura a San Ruffino, auto si ribalta: due feriti gravi estratti dai Vigili del Fuoco

Grave incidente nella giornata di ieri, sabato 29 febbraio a San Ruffino. Erano da poco passate le ore 13 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. All'interno, oltre al conducente, anche un passeggero. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati si soccorritori del 118, che hanno trasportato i due feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni di salute sono considerate gravi dai sanitari. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco: gli opertori del 115 hanno estratto le due persone ferite dall'abitacolo.