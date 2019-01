Auto finisce nel canale e si schianta contro un muretto: donna grave al Maggiore

Una donna, che stava per andare a prendere i figli all'uscita dall'asilo, è stata trasportata all'Ospedale Maggiore di Parma con l'elisoccorso dopo essere stata coinvolta in un grave incidente stradale. Poco prima delle ore 15 del 15 gennaio infatti era a bordo della sua Fiat Seicento, che stava transitando da San Secondo in direzione Fontanellato. La conducente, che si trovava lungo la strada provinciale, all'altezza dell'abitato di Castell'Aicardi, ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, ed è finita con l'auto nel canale e contro ad un muretto, nei pressi di un'abitazione. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: l'eliambulanza è partita dall'Ospedale Maggiore ed ha soccorso la donna, che ha riportato ferite gravi. Trasportata d'urgenza in ospedale non è in pericolo di vita. Sul posto anche l'ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Non è chiaro perchè la donna abbia perso il controllo dell'auto.