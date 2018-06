Auto contro un muro a San Secondo: due ferit gravi al Maggiore

Nelle prime ore della serata di mercoledì 6 giugno si è verificato un grave incidente stradale a San Secondo, in strada Carzeto. Per cause in corso di accertamento un'auto, forse per colpa delle pioggie torrenziali di oggi, è uscita di strada ed è finita contro un muretto. All'interno dell'abitacolo c'erano due persone che sono state curate sul posto e poi trasferite al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni di entrambe sono considerate di media gravità. Sul posto anche le forze dell'ordine per eseguire gli accertamenti previsti per legge. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.