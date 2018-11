Pedone travolto ed ucciso da un'auto davanti al cimitero di San Secondo

Un pedone è stato travolto ed ucciso da un'auto nei pressi del cimitero di San Secondo. Il tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 17 novembre, alle ore 9.15 lungo la strada provinciale di San Secondo. Secondo le prime informazioni il pedone stava attraversando la strada quando è stato centrato in pieno da un'auto, che sopraggiungeva proprio in quel momento. Il pedone è morto sul colpo per le ferite riportate: sul posto l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso.

Aggiornamenti a breve