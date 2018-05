Sant'Andrea Bagni, auto si ribalta in curva: madre con due bambini feriti al Maggiore

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 maggio, a Sant'Andrea Bagni di Medesano, lungo la strada provinciale 54 in via Claudio Abbado. Poc o dopo le ore 13 infatti un'auto utilitaria si è ribaltata mentre stava per immettersi in una curva, poco dopo il cartello della località turistica. In conseguenza dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, tre persone sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo: la madre e i due figli sono stati estrattti dagli operatori del 115, che sono giunti sul posto in forze, visto la complessità del'lintervento. Tre mezzi ed alcuni uomini che hanno consentito alle persone di uscire: sul posto anche le ambulanze e l'automedica che hanno trasportato la donna e i due bambini al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le loro condizioni sarebbero di media gravità

A breve ulteriori aggiornamenti