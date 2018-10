Schianto a Scipione Ponte: 77enne muore dopo una settimana

È morta a distanza di una settimana dall’incidente che la vide coinvolta, Bruna Polinelli, 77enne di Alseno. Intorno alle 22 di giovedì 27 settembre, la donna, era in auto insieme a due amiche, una di Alseno e l’atra di Lugagnano, quando tra Scipione Ponte e Salsomaggiore si scontrarono frontalmente con un’altra auto con a bordo tre ragazzi che ne uscirono illesi. La 77enne aveva riportato le ferite più gravi ed era stata condotta d’urgenza in ambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. Lì è rimasta ricoverata sott’osservazione da parte dei medici per sette giorni, fino a quando, due giorni fa, è arrivata la notizia del suo decesso a causa dei traumi riportati in seguito allo scontro. Ex insegnante, la Polinelli lascia i fratelli Romano, Gianni ed Ermes. Ancora da stabilire la data dei funerali“