Scontro auto-scooter a Scurano: ferito grave al Maggiore

Prima delle ore 8 di stamattina, venerdì 14 giugno, si è verificato un grave incidente a Scurano, tra strada San Defendente e la provinciale. Per cause in corso di accertamento un'auto ed uno scooter si sono scontrati in corrispondenza delle due vie. Ad avere la peggio il conducente dello scooter che è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato sbalzato sull'asfalto. In un primo momento le sue condizioni sembravano critiche e sul posto è stato inviato l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Lo scooterista è stato trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore dalla Croce Rossa di Scurano e l'elisoccorso è tornato senza caricare feriti. Le condizioni del conducente sono gravi ma non è in pericolo di vita.