Scurano, bimba di 9 anni cade in bici: grave al Maggiore

Grave incidente nel tardo pomeriggio del 25 maggio nel Comune di Neviano degli Arduini, in particolare all'altezza della frazione di Scurano. Per cause in corso di accertamento una bambina di 9 anni, che si trovava in sella alla sua bicicletta è caduta a terra, rovinando sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi: l'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati sia l'automedica che l'elisoccorso, che si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. La bimba era in bicicletta da sola: non sono stati coinvolti altri mezzi nell'incidente. La piccola è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso: dopo essere stata visitata dal medico è stata trasferita in Pediatria. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero leggermente migliorate: ora i medici stanno facendo ulteriori accertamenti sulle condizioni di salute della piccola.

A breve ulteriori aggiornamenti