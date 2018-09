Soragna, bimbo di 11 anni in bici urtato da un'auto: ferito alla testa

Paura a Soragna nel pomeriggio di lunedì 24 settembre per un bimbo di 11 anni in bicicletta che è stato urtato da un'auto, per cause in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni il bambino starebbe stato curato sul posto e poi trasportato con l'elisoccors all'Ospedale Maggiore di Parma. Sono in corso accertamenti medici sulle sue condizioni di salute. Le condizioni del bimbo sono di media gravità: si trova al Pronto Soccorso con una ferita alla testa ma non è in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve