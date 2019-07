Scontro auto-camion a Soragna: due feriti al Maggiore

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 4 luglio, in via Castellina a Soragna. Due veicoli, un'auto ed un camion si sono scontrati, per cause in corso di accertamento. I soccorsi sono scattati subito e sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti, trasportandoli poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni i due feriti non sarebbero gravi.