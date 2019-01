Scontro tra due auto a Soragna, muore un 70enne: 68enne in Rianimazione

Gravissimo incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 3 gennaio, a Soragna lungo la strada che porta a Busseto. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: l'impatto è stato violentissimo e per una delle persone coinvolte non c'è stato nulla da fare: è un uomo è morto sul colpo in seguito alle ferite riportate. La persona deceduta aveva 70 anni ed era residente in zona. Altre due persone sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore in gravi condizioni di salute: un uomo di 68 anni si trova in Rianimazione, l'altra nell'area codici rossi. Sul posto l'elisoccorso, i Vigili del Fuoco, le ambulanze e la polizia stradale di Fidenza. Secondo le prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto per una mancata precedenza ad un incrocio.