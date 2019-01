Roberto Testi: la tragedia dopo il ritorno dal Sudamerica e la nascita del nipote

Un tragico scontro con una Nissan è costato la vita a Roberto Testi, 59enne di Toccalmatto, che viaggiava a bordo della sua Fiat Bravo lungo la strada provinciale che da Soragna porta a Busseto nelle ore centrali della mattinata di ieri, 3 gennaio. Lo schianto è stato violentissimo, probabilmente dopo una mancata precedenza, e per Testi non c'è stato nulla da fare: è stato sbalzato dall'auto ed è morto sul colpo. A bordo della Nissan una coppia di pensionati che sono stati ricoverati al Maggiore in gravi condizioni. Roberto Testi di Toccalmatto era appena diventato nonno: suo figlio Filippo infatti era appena diventato padre di Elia. Roberto invece era appena tornata da un viaggio in Sudamerica in compagnia del cugino Stefano.