Soragna, si schianta in auto contro un ponte di cemento: muore 36enne

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Diolo di Soragna, lungo la strada provinciale 59. Una Fiat Stylo, guidata dal 36enne Simone Sorrenti, è uscita di strada mentre stava percorrendo un rettilineo ed è finita nel canale: l'impatto è stato violentissimo e la corsa del mezzo è terminata contro un ponte di cemento, che si trova nei pressi del cortile di un rustico. Per il conducente non c'è stato nulla da fare: Simone Sorrenti è morto sul colpo. I soccorritori del 118, che sono giunti sul posto in pochi minuti da Fontanellato e da San Secondo e con un'automedica da Fidenza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre le due persone dall'abitacolo: il 41enne che viaggiava con lui è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore. Ha riportato gravi ferite. Sul posto anche i carabinieri di Soragna che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Simone Sorrenti viveva a Soragna e lavorava in una ditta di lattoneria: era padre di una bambina di tre anni.