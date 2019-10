Sorbolo, ciclista cade nella notte sull'asfalto: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte a Sorbolo. Erano da poco passate le due e trenta, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre quando, per cause in corso di accertamento, un ciclista è caduto rovinosamente sull'asfalto. In quel momento stava percorrendo via Vittorio Veneto. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Il ciclista, che ha riportato ferite di media gravità, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.