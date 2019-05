Pauroso schianto tra due auto a Sorbolo, una si ribalta, ferito incastrato: in tre gravi al Maggiore

Pauroso schianto nella serata di domenica 26 maggio, poco dopo le ore 22. Per cause in corso di accertamento due auto, che si trovavano in via Matteotti all'angolo con via Buozzi, si sono scontrate. L'impatto è stato molto violento: uno dei due veicoli si è ribaltata ed una persona è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per estrarre il ferito dalle lamiere: i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure e poi lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. Altre due persone, che si trovavano nell'altra auto coinvolta nell'incidente, sono rimaste ferite ma non si trovano in pericolo di vita.