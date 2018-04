Si ferma con l'auto nella bretella dei bus in stazione, schiacciata da un mezzo della Tep: 57enne grave

Le condizioni della donna di 57 anni investita ieri, 3 aprile, da un autobus in stazione sono stabili: è ancora ricoverata in codice rosso al Pronto Soccorso. La dinamica dell'incidente si è chiarita nelle ore successive allo scontro: le fasi del sinistro sono state ricostruite dalla Polizia Municipale, giunta sul posto per i rilievi.

Ha accompagnato la figlia a prendere il treno in stazione a Parma e si è fermata, forse per il ritardo, proprio di fronte all'ingresso posteriore della stazione in una zona dove la sosta è vietata perchè gli autobus, proprio in quel punto, fanno manovra per svoltare. Dopo aver fermato la sua Ford Fiesta è anche scesa dal mezzo: in quel momento un autobus della linea 21 stava transitando e compiendo la normale manovra di svolta. Ad un certo punto il mezzo del trasporto pubblico ha intercettato l'auto della donna, schiacciando la 57enne contro la portiera. Il conducente del bus si è accorto subito dell'incidente ed è chiamato i soccorsi: la donna ha riportato un grave trauma toracico ed è stata trasportata al Pronto Soccorso, dove si trova nell'area rossi sotto osservazione.