Pedone investito da un'auto in strada Argini: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 25 ottobre, poco prima delle ore 9 in strada Argini a Parma. Per cause in corso di accertamento un pedone è stato investito da un'auto: il veicolo lo ha urtato ed è stato sbalzato sull'asfalto. I soccorsi sono scattati in pochi attimi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118: l'ambulanza e l'automedica hanno raggiunto il luogo dell'incidente, prestando le prime cure al ferito. Il pedone è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.