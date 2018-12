Auto si schianta contro un muro e prende fuoco: un ferito grave

Grave incidente stradale nella notte in strada dei Mercati a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto è andata a sbattere contro un albero e ha preso fuoco. In conseguenza dell'incidente il conducente è rimasto gravemente ferito. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche le ambulanze che hanmo trasportato d'urgenza il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.