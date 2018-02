Scontro auto-scooter in strada dei Mercati: 19enne gravissima al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio in strada dei Mercati a Parma. Erano da poco passate le due quando, per cause ancora da accertare, un'auto e uno scooter, con a bordo due ragazzi, sono venuti a contatto all'altezza della rotonda. In conseguenza dello scontro una giovane ragazza di 19 anni è stata sbalzata dal motorino ed è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato la ragazza d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La 19enne è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni sono molto gravi. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione.