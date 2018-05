Auto ribaltata in strada Viazza, ferito incastrato nell'abitacolo: grave al Maggiore

Alle 8 di mattina di lunedì 14 maggio si è verificato un grave incidente, le cui cause devo ancora essere verificate. Un'auto, che stava transitando in strada Viazza Paradigna a Parma, si è ribaltata, dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Non è ancora ben chiara la dinamica dell'episodio, che sarà analizzato dagli agenti della Polizia Municipale che si sono recati sul posto. L'auto si è ribaltata ed il conducente è rimasto all'interno dell'abitacolo: l'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di liberarlo. L'ambulanza è partita a sirene spiegate verso il Pronto Soccorso del Maggiore: le condizioni del conducente non sarebbero critiche.