Podista 45enne investito da un'auto a Salsomaggiore: grave al Maggiore

E' stato investito da un'auto mentre camminava lungo la strada provinciale per Salsomaggiore Terme. Un podista di 46 anni si trova ricoverato nel reparto Maxillo-Facciale dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale, avvenuto domenica sera lungo la provinciale che collega Fidenza e Salsomaggiore Terme. Una Bmw lo ha investito in pieno: nell'impatto ha fatto un volo di circa dieci metri ed è rimasto sull'asfalto, ll conducente dell'auto l'ha soccorso ed ha chiamato l'ambulanza, che è giunta sul posto per prestare le prime cure all'uomo, che è stato poi trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Salsomaggiore.