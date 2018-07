Stradella, tampona con l'auto un camion fermo per un guasto: muore un 32enne

Tragico scontro mortale nella notte tra l'11 ed il 12 luglio tra Stradella di Collecchio e Sala Baganza, lungo la provinciale di Calestano. Era da poco passata mezzanotte e mezza quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ed un camion si sono scontrati violentemente.

Dalle prime informazioni sembra che l'auto, condotta da operaio di 32 anni A.F. abbia tamponato un camion che era in sosta ai lati della strada in seguito ad un guasto. Il conducente del camion era sceso dal veicolo e stava attendendo il soccorso stradale. L'auto del giovane è rimasta incastrata sotto il cassone del mezzo pesante: il 32enne, incastrato nell'abitacolo, è morto sul colpo.

I Vigili del Fuoco hanno estratto la salma dopo aver avuto l'autorizzazione del magistrato di turno. I soccorsi sono scattati subito: sul posto sono arrivate ambulanze della Pubblica Assistenza di Sala Baganza e Collecchio e l'automedica ma per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I tentativi di rianimarlo sono stati vani. I carabinieri di Collecchio e quelli di Fornovo hanno effettuato i rilievi previsti per legge ed hanno ricostruito la dinamica del tragico incidente. I due mezzi sono stati sequestrati mentre il corpo del giovane è stato portato all'Istituto di Medicina Legale.

