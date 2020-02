E' morta la donna di 63 anni che ha avuto un malore mentre guidava il Suv

E' morta nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma Fiorella Gasparetti, la donna di 63 anni, protagonista di un incidente stradale che si era verificato in piazzale Caduti del Lavoro. La donna era alla guida del suo Suv quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro un albero ed ha finito la sua corsa contro una cabina telefonica, distruggendola. Da subito le sue condizioni di salute erano parse gravissime: trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore era stata poi trasferita nel reparto di Rianimazione. Fiorella Gasparetti viveva a Fontanellato ed era molto conosciuta in paese. Appena la notizia si è diffusa tantissime persone hanno manifestato la vicinanza alla sua famiglia, anche sui gruppi Facebook di Fontanellato. I familiari e gli amici la ricordano come una donna che dedicava gran parte della sua vita ai suoi nipoti. La 63enne è morta per il malore che ha avuto mentre stava guidando la sua auto.