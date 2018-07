San Prospero, tamponamento tra tre auto all'alba: un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato all'alba di lunedì 9 luglio. Erano da poco passate le 6.30 quando, per cause in corso di accertamento, tre auto si sono scontrate mentre percorrevano la via Emilia, tra San Prospero e la località Il Moro, da Parma in direzione Reggio Emilia. I veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento: in seguito allo scontro una persona, il conducente di una delle auto, è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, trasportandolo poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informaazioni le sue condizioni sarebbero gravi.

Aggiornamenti a breve