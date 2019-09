Incidente in tangenziale, è giallo: bici accartocciata e tracce di sangue ma il ferito non si trova

Alcune tracce di sangue ed una bicicletta accartocciata al lato della strada. Sono queste le tracce di un incidente che si sarebbe verificato nella mattinata di oggi, domenica 22 settembre, verso le ore 7 lungo la tangenziale Nord, nei pressi dell'uscita per Baganzola: uno scontro tra un auto ed una bicicletta. All'arrivo dei soccorritori del 118 però del ferito non c'era più traccia. Sul posto gli agenti della polizia Stradale stanno cercando di individuare la persona ferita per ricostruire la dinamica dello scontro. E' stato anche chiuso un tratto di tangenziale per consentire le operazioni di ricerca del ferito.

Aggiornamenti a breve