Auto prende fuoco in tangenziale: automobilista grave al Maggiore

Grave incidente nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 giugno, a mezzanotte e mezza. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo la tangenziale Ovest, ha preso fuoco durante la marcia. Il conducente non è riuscito a fermare subito il veicolo ed è rimasto all'interno dell'abitacolo. Sul posto, oltre agli operatori del 118 sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per circa un'ora per spegnere le fiamme del veicolo e mettere in sicurezza l'area. Il conducente è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato in gravi condizioni di salute.

