Auto si schianta contro il guardrail in tangenziale e prende fuoco: muore 28enne

Tragico incidente stradale nella notte lungo la tangenziale Nord di Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto, con a bordo più persone, si è schiantata contro il guard rail all'altezza di Baganzola, mentre procedeva in direzione Reggio Emilia. Dopo lo schianto il mezzo ha preso fuoco: per una delle persone presenti all'interno del veicolo non c'è stato nulla da fare. Una seconda persona è stata soccorsa d'urgenza dagli operatori del 118 e trasportata al Pronto Soccorso in codice rosso: le sue condizioni sono particolarmente gravi. E' morto un ragazzo di 28 anni, di cui non è stata ancora resa nota l'identità: l'amico, che viaggiava con lui, è in gravissime condizioni di salute in ospedale. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme ed hanno messo in sicurezza l'area. La persona deceduta è rimasta incastrata all'interno del veicolo e per lei non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi e per gestire il traffico sono arrivate anche una pattuglia della polizia stradale e una della polizia Municipale: la tangenziale è rimasta chiusa per diverse ore durante la notte.

Aggiornamenti a breve